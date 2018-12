Hassler, che fine fai? Alle porte un reality

L’ex centrocampista di Juventus e Roma, nonché pluricampione mondiale con la Germania, ha difficoltà economiche tali da portarlo a lasciare la squadra che allena per un reality

Passare dalle stelle alle stalle è un attimo, specialmente quando sono i soldi la causa di tutto. È questa la triste storia di Thomas Hassler ex centrocampista di Juventus e Roma e attualmente allenatore del Club Italia Berlino, che sta riscontrando parecchio successo nell’ottava divisione tedesca nella speranza di agguantare l’obiettivo della promozione con ben sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. I dubbi sorgono, perché apparentemente sembrerebbe una situazione idilliaca per affermarsi nel suo paese d’origine e nelle nuove vesti, ma non è così.

SERIETÀ’ O NON SERIETÀ? – Hassler ha gravi difficoltà economiche e potrebbe interrompere anticipatamente il rapporto con la società e dedicarsi, a partire da gennaio, a un’altra attività con maggiore incasso di notorietà: nel segno di un altro reality, dopo aver partecipato a “Ballando con le stelle”. Là, pronto per essere colto, c’è un assegno con una cifra a sei zeri e un’avventura nella giungla in compagnia di alcuni concorrenti famosi. Per Hassler si delineano due strade: quella dell’orgoglio e delle soddisfazioni personali e quella del successo momentaneo condito da un gruzzolo che gli darebbe un po’ di ossigeno.