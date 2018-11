Gerson sfida la Juve: «Squadra bellissima ma non è imbattibile»

Gerson, arrivato quest’anno alla Fiorentina, parla della sfida con la Juventus in programma domani sera al Franchi

«Nel calcio nessuno è imbattibile, nemmeno loro. E poi…noi vogliamo vincere». Esordisce così Gerson ai microfoni del Corriere dello Sport. Il talento brasiliano della Fiorentina è stato intervistato dal quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni e ha parlato della sfida con la Juve: «È una squadra bellissima. Ci sono campioni come Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Matuidi. Potrei continuare no a domani (ride, ndr). Essere imbattibili nel calcio è un concetto che non esiste, anche perché noi vogliamo vincere. Servirà personalità, quantità e tantissima testa. E poi non saremo soli. Non ci dovremo distrarre, semmai dovremo essere abili a prendere energia dal nostro pubblico, perché una cosa è certa: non molliamo mai, figuriamoci domani». Poi lancia la sfida ai bianconeri: «Siamo giovani, ma non bambini di 3 anni. Per questo sarà fondamentale usare la testa. Questa Fiorentina è piena di Nazionali che vanno in giro per il mondo a rappresentare il proprio paese: l’esperienza non manca nemmeno a noi».

Poi su CristianoRonaldo: «Penserò che non sarò davanti alla playstation. Onestamente non avrei mai pensato di affrontarlo». Gerson ha poi parlato del suo ruolo, della Nazionale e dei suoi obiettivi: «Mezzala o esterno? Ricopro entrambe le posizioni con la stessa naturalezza. Sono sempre pronto a scattare, ma anche a difendere. Perché quando vesti una maglia devi dare il massimo sempre per onorarla. Ho cominciato, da bambino, come mezzala, poi ho cominciato a salire di qualche metro col passare dell’età. Ma certi fondamentali non li dimentichi mai. Nazionale? Devo essere bravo io a sfruttare l’occasione che la dirigenza della Fiorentina mi ha concesso portandomi a giocare qui. Solo sorprendendo con il mio club potrò vedermi aprire le porte del Brasile. Per questo la mia attenzione è solo qui e adesso: attenta a scrivere il presente».