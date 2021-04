Gervinho saluta il Parma: accettata l’offerta di un club turco

Gervinho lascerà il Parma al termine della stagione: c’è il sì all’offerta del Trabzonspor. Le ultime sull’attaccante ivoriano

Gervinho lascerà il Parma al termine della stagione nonostante il contratto in scadenza nel 2022. C’è il sì all’offerta del Trabzonspor.

Come riportato da Boot Press, l’attaccante ivoriano rappresenta un peso per il club gialloblù in termini economici, considerato lo stipendio da 1,3 milioni di euro all’anno.