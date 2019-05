Gervinho festeggia due volte: raggiunte le 100 presenze in Serie A

L’esterno dei ducali raggiunge quota 100 presenze in Serie A. Gervinho le festeggia con la salvezza del Parma

Il Parma raggiunge la salvezza e Gervinho quota 100 presenze in Serie A. Quest’anno con i ducali ha dimostrato di poter essere ancora decisivo ad alti livelli, nonostante le critiche all’arrivo in Emilia quest’estate, al ritorno dalla Cina.

L’attaccante della Costa D’Avorio è stato decisivo per la salvezza dei ducali, siglando ben 10 reti e 4 assist in 29 presenze. Purtroppo, quest’anno D’Aversa ha dovuto fare a meno di lui in diverse occasioni, a causa dei numerosi problemi muscolari che lo hanno costretto ai box. In Serie A, l’esterno classe 1987 ha siglato ben 27 reti, contornate da 22 assist. Merito anche del suo passato alla Roma, sponda giallorossa, nelle stagioni 2014/15 e 2015/16.