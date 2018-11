Gesto Mourinho: il pensiero di Pioli su quanto accaduto all’Allianz Stadium

Anche Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato del gesto di Mourinho nei confronti dei tifosi della Juventus

Continua a far parlare il gesto di Mourinho al termine della sfida vinta dal suo Manchester United contro la Juventus. Durante la conferenza stampa, Pioli, tecnico della Fiorentina, che domani sera affronterà il Frosinone, ha parlato di quanto successo all’Allianz Stadium: «Forse l’aveva preparato, non lo so. È difficile giudicare, bisogna trovarsi in certe situazioni». Ancora una volta, dunque, lo Special One è riuscito ad attrarre tutte le attenzioni su di lui, tanto che anche in Inghilterra i media sono divisi sul suo comportamento.