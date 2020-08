Getafe, Bordalas: «Inter? Non meritavamo questo finale di stagione»

José Bordalas ha parlato al termine del match di Europa League contro l’Inter: le dichiarazioni del tecnico del Getafe

José Bordalas, allenatore del Getafe, ha parlato al termine del match di Europa League contro l’Inter, costato l’eliminazione dalla competizione.

PRESTAZIONE – «Peccato, la squadra aveva interpretato la partita in maniera fenomenale. Sono orgoglioso di questi ragazzi, avessimo segnato il rigore la partita avrebbe potuto anche cambiare. Ma non voglio incolpare nessuno, può succedere. Ora dobbiamo riposarci e pensare alla prossima stagione. Questo è il calcio, però non meritavamo un finale di stagione così».