Ghoulam e Meret, recuperi Napoli: titolarissimi contro il Frosinone

Faouzi Ghoulam e Alex Meret, gli infortuni sono un lontano ricordo: titolari nell’undici di Ancelotti per Napoli-Frosinone

Ghoulam e Meret titolari in Napoli-Frosinone, secondo anticipo della giornata odierna di Serie A giunta alla sua quindicesima partita stagionale. Ieri Juve-Inter 1-0 ha aperto il ricco menu di campionato del week-end, oggi sta al Napoli rispondere alla vittoria della capolista e lasciare a sei punti l’Inter terza in classifica. E per farlo Carlo Ancelotti cambia le carte in tavole per la formazione titolare del Napoli contro il Frosinone, anche in virtù dell’impegno di martedì sera contro il Liverpool in Champions League. Tra gli undici titolari in campo dalle ore 15 allo Stadio San Paolo, però, i tifosi del Napoli potranno ammirare nuovamente due calciatori che da tempo erano out per infortunio, vale a dire il terzino algerino Faouzi Ghoulam e il portiere Alex Meret.

Contro i ciociari debutterà infatti Alex Meret, il giovane portiere ex Udinese falcidiato dagli infortuni in questo inizio di stagione. Il classe ’97 tornerà in campo dopo 231 giorni dall’ultima partita disputata con la Spal, quasi un anno di stop. Per quanto riguarda Ghoulam, invece, il terzino sinistro algerino era anche lui fuori causa da più di un anno, dopo il doppio infortunio al ginocchio. Oggi due rientri importanti per il Napoli di Ancelotti che conta di poter utilizzare più giocatori da ruotare nei vari turnover da qui alla fine della stagione.