Algeria, il ct: «Ghoulam non era pronto, il futuro dipende da lui»

Il ct dell’Algeria ha parlato della scelta di Ghoulam di non prendere parte alla Coppa d’Africa: le sue parole

Ghoulam ha deciso di non prendere parte alla Coppa d’Africa. La scelta del giocatore del Napoli ha stupito un po’ tutti: a chiarire la situazione è stato il ct dell’Algeria in conferenza stampa.

«Siamo stati a Napoli e mi ha detto che non era pronto, approfitterà della pausa estiva per recuperare al meglio in vista della prossima stagione. Futuro in Nazionale? Nessuna croce nera, dipenderà da lui» ha dichiarato Djamel Belmadi.