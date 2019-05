Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si sarebbero incontrati a cena una volta terminato l’allenamento

Spunta un clamoroso retroscena riportato dalla Gazzetta dello Sport. Agnelli e Allegri si sarebbero incontrati ieri sera in tarda serata in un ristorante torinese, lontano da occhi indiscreti. La Rosea prova a ricostruire l’accaduto: alle 18.30 è il presidente Andrea Agnelli a lasciare la Continassa, un’ora più tardi il tecnico Massimiliano Allegri che poi farà rientro a casa soltanto alle 23.10, quando intercettato da alcuni giornalisti preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione. In quelle tre ore e poco più di vuoto è avvenuto l’incontro.

Un incontro che, però, potrebbe non essere ancora bastato a delineare il futuro del tecnico bianconero. Gli spifferi parlano comunque di posizioni invariate, con il presidente Agnelli che, dopo aver valutato altri profili e pensato di poter aver bisogno di un nuovo allenatore, sarebbe deciso a mettere sul piatto il rinnovo del contratto. Per Allegri non è invece solamente una questione economica ma vorrebbe almeno 5 top per puntare alla Champions. Possibile che ci sarà bisogno di un altro incontro tra le parti.