Giampaolo pensa al mercato: Suso e Donnarumma ok ma con l’offerta giusta…

Giampaolo deve decidere se la qualità dello spagnolo vale la rinuncia a una plusvalenza. Anche Donnarumma è in bilico

Il nuovo Milan di Maldini, Boban e Giampaolo dovrà avere i bilanci sostenibili senza essere costretta a cedere i big. L’unica discriminante per capire chi viene e chi va sarà il “essere funzionali” per il gioco di Giampaolo. Come spiega la Gazzetta dello Sport, si tratterà di capire chi tra André Silva e Patrick Cutrone sia più adatto ai suoi schemi d’attacco, ma anche di far chiarezza sul destino di Suso. Lo spagnolo può portare una robusta plusvalenza al club, ma ha qualità e Giampaolo non vorrebbe perderlo.

In entrata, inutile ripetersi, il nome caldo rimane Jordan Veretout. Dopo gli arrivi di Bennacer e Krunic il Diavolo vuole mettere a segno un altro colpo in mediana e il centrocampista della Fiorentina sembra il profilo adatto.