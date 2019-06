Giampaolo Milan, oggi l’incontro definitivo: a breve l’ufficialità

Marco Giampaolo oggi incontrerà la dirigenza del Milan per definire gli ultimi dettagli e diventare ufficialmente il nuovo allenatore

Mancano pochi dettagli e Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore del Milan. Come spiega Gianluca Di Marzio, oggi l’allenatore ormai ex Sampdoria incontrerà a Milano la dirigenza rossonera. Lo scopo del summit è quello di definire il tutto per iniziare insieme questa nuova avventura.

Dopo la definizione degli ultimi dettagli, dovrebbe arrivare l’ufficialità. Potrebbero mancare dunque poche ore all’annuncio che vedrà Giampaolo nuovo allenatore del Milan.