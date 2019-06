Giampaolo Milan, la candidatura è sempre più forte: ecco come cambierebbe il ruolo di Paquetà con il nuovo tecnico

La candidatura di Giampaolo per la panchina del Milan si fa, giorno dopo giorno, più forte. A maggior ragione con un Maldini, suo accanito sostenitore, sempre più prossimo al definitivo “sì” da recapitare a Gazidis. Una scelta che avrebbe una certa influenza sulle mosse di mercato, ovviamente, ma non soltanto.

Perché Giampaolo è maestro nel forgiare al meglio ciò di cui dispone. E allora anche tanti elementi già in rosa potrebbero beneficiare del suo arrivo. A partire da Paquetà, il talento che ha mostrato maggiori margini negli ultimi mesi. Interno di centrocampo adattato negli ultimi sei mesi, ma trequartista naturale: un ruolo a cui il tecnico in uscita dalla Samp non rinuncia mai nei suoi schemi.