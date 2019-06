Giampaolo Milan, Galliani: «Nel 2016 venne a casa mia. Poi i cinesi…»

Giampaolo Milan: era praticamente tutto fatto nel 2016: Galliani spiega perché alla fine il tecnico non arrivò sulla panchina rossonera

Adriano Galliani era pronto a chiudere l’arrivo di Giampaolo al Milan già nel 2016. Lo ha rivelato l’ex ad rossonero ai microfoni di Sky Sport.

Ecco l’aneddoto:«Avevo optato per Giampaolo nell’estate 2016. I cinesi però volevano Montella e alla fine così è stato, ma io preferivo il primo. Lui può confermarlo, venne anche a casa mia. Se fosse stato per me, avrei preso Giampaolo».