Funerali Gigi Riva LIVE: l’ultimo saluto da Cagliari

Il funerale per Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari e della Nazionale, che si celebra nel capoluogo sardo

Presso la Basilica di Bonaria a Cagliari si tengono i funerali di Gigi Riva, scomparso all’età di 79 anni. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La Santa Messa avrà inizio alle ore 16.

16:00 – E’ iniziata la messa.

15:25 – Il feretro è arrivato alla Basilica.

15:10 – Presente anche Daniele Conti, ex centrocampista e capitano del Cagliari.

15:00 – Arrivato Mario Passetti, ex direttore generale del Cagliari.

14:45 – Malagò: «Oggettivamente faccio fatica a trovare qualcuno che, nel mondo dello sport, sia stato più integerrimo di lui da tutti i punti di vista. Poi qualcuno dice ‘erano altri tempi’, ma io penso che lui oggi, ma anche tra mille anni, sarebbe stato comunque cosi. Lui è patrimonio del mondo del calcio ma anche dello sport italiano. rimarrà qui in Sardegna e credo che diventerà un luogo di pellegrinaggio».

14:30 – Zola: «Tanti ricordi con Gigi Riva e posso dire l’ultimo quando mi “aiutò” nel passaggio dal Chelsea al Cagliari per capire la città, capire l’umore dei tifosi, una persona importantissima per me. Gigi era sempre la persona con cui parlare, non sempre ti piacevano le su riposte ma è sempre stata una persona schietta, onesta e difficilmente si sbagliava. Per la Sardegna è stato un esempio, un riferimento per tutti i sardi, una persona da prendere ad esempio sia in campo che soprattutto fuori dal campo».

14:15 – Spalletti: «Eroi come Riva non smetteranno mai di esserci vicini: lui aveva questa grande qualità di essere umile e perbene. Aveva la caratteristica di essere un protagonista senza voler attrarre i riflettori su di sé. Per lui erano importanti i suoi cari, gli amici. Emblematico il comportamento dopo la vittoria del mondiale: lui si eclissa per lasciare la luce agli altri.Il soprannome dice molto: il suo tiro e il suo valore morale facevano più rumore delle sue parole».

14:00 – Delegazione Figc a Cagliari per i funerali: LEGGI QUI tutti i presenti.

