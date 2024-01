Delegazione Figc a Cagliari per Riva: tutti i presenti

Una delegazione della Figc si è recata a Cagliari per partecipare ai funerali di Gigi Riva, ex attaccante della Nazionale

In mattinata una delegazione della Figc è arrivata a Cagliari per partecipare ai funerali di Gigi Riva che si terranno nel pomeriggio. Presenti il presidente Gravina, il ct Spalletti, il ministro Abodi e alcuni ex calciatori come Buffon, Cannavaro, Amelia, Peruzzi, Tardelli e Perotta.

Il gruppo si è anche recato alla camera ardente allestita allo stadio di Cagliari per rendere omaggio all’ex attaccante.

