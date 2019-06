Alberto Gilardino ha parlato di Gigi Simoni e ha commentato la prossima stagione di Serie A nel corso di un’intervista

Alberto Gilardino, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport 24, ha parlato di Gigi Simoni, tecnico ex Inter ricoverato in gravi condizioni, e ha commentato la prossima stagione di Serie A. Le sue parole: «Per me è stato come un padre, mi ha anche fatto esordire in Serie A. Speriamo vada tutto bene. Mi ha insegnato tantissimo».

«Serie A? Ogni anno c’è sempre grande entusiasmo nell’aspettare la nuova Serie A: dal Milan di Giampaolo ci si aspetta qualcosa di diverso. Anche la stessa Inter di Conte e Juventus di Sarri… hanno cambiato tutte, sarà un campionato molto competitivo e sono tre allenatori diversi l’uno dall’altro che insegnano calcio in maniera diversa, sarà bello».