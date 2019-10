Gioia Icardi: primo gol con il PSG – VIDEO

L’ex attaccante dell’Inter Icardi segna la sua prima rete con la maglia del Paris Saint-Germain in Champions League – VIDEO

Finalmente Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha segnato la prima rete con la maglia del Paris Saint-Germain in Champions League. La vittima è il Galatasaray.

Arrivato in estate dall’Inter in prestito con diritto di riscatto, Icardi ha finora collezionato una presenza in Ligue 1 con lo Strasburgo e due in Europa. Non poteva esserci ritorno migliore dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per due giornate.