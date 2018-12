L’ex Juve, Sebastian Giovinco, ha parlato dell’eliminazione del Napoli, dell’Inter e dell’occasione mancata di Lautaro

Sebastian Giovinco, attaccante del Toronto, è stato intervistato oggi pomeriggio a Sky Sport riguardo al suo rendimento in MLS e all’andamento delle italiane in Champions: «L’occasione di Lautaro Martinez? Per un attaccante il gol è fondamentale, soprattutto quando non giochi con continuità. A livello psicologico, puoi andare in difficoltà e nei momenti chiave non riesci ad essere lucido. L’eliminazione di Napoli e Inter? Rispetto all’Inter, il Napoli aveva un girone molto più difficile. Se un’italiana vincerà la Champions? Io dico Juve».

Nel corso dell’intervista ha parlato anche di Milan e di un possibile approdo di Ibrahimovic: «Ibra al Milan? Non so nulla. In MLS meglio di lui? Forse perché sono più giovane, ma lui ha segnato più di venti gol, dimostrando di essere in forma e di poter ancora fare molto. Potrebbe far bene anche adesso in un club come quello rossonero.