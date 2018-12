Giudice Sportivo, ammenda all’Inter per i disordini dello Stadium

Sanzione per l’Inter a causa dei disordini provocati dai suoi tifosi all’Allianz Stadium. Ammende anche a Cagliari e Genoa

Il Giudice Sportivo si è pronunciato dopo la 15esima giornata di Serie A e ha deciso di infliggere un’ammenda di 15milaeuro all’Inter a causa del comportamento dei suoi tifosi in occasione della trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Ammende anche per il Cagliari (una da 5.000 euro per il comportamento del presidente Giulini e una da 2.000 per un coro ingiurioso intonato dai tifosi all’indirizzo dell’arbitro) e una ammenda da 2.000 euro nei confronti del Genoa per un coro ingiurioso intonato dai tifosi all’indirizzo dell’arbitro.

Punito dunque il comportamento dei tifosi interisti all’interno dell’Allianz Stadium durante il big match con la Juventus di venerdì sera. Questa la motivazione del Giudice Sportivo per quanto concerne l’ammenda inflitta all’Inter: « per avere i suoi sostenitori, alla fine della gara, lanciato parti di seggiolini divelti nel settore della tifoseria avversaria, senza conseguenze alle persone. Sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 cgs e 62 comma 2 NOIF». Poi due giornate di squalifica per Ceppitelli e Srna (Cagliari) e Djuricic (Sassuolo), tutti espulsi per proteste e un turno di stop per Bereszynski (Sampdoria), Criscito (Genoa), Depaoli (ChievoVerona), Milenkovic, Edimilson e Veretout (Fiorentina) e Bentancur (Juventus).