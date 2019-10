Globe Soccer Awards, ecco le candidate al Best Women’s Player

Globe Soccer Awards, sono state rese note le sette candidate per il prestigioso premio riservato alla miglior calciatrice del pianeta

Sono state rese note le nomination per i Globe Soccer Awards: il premio comprende diverse categorie, tra cui la Best Women’s Player of the year, ovvero la miglior calciatrice dell’anno.

Nomination scontata per Megan Rapinoe, vincitrice del Mondiale con gli USA e premiata come miglior giocatrice del torneo.

Lucy Bronze (Lione)

Hegerberg (Lione)

Henry (Lione)

Marta (Brasile)

Morgan (Orlando Pride)

Rapinoe (Reign)

Van Veenendaal (Atletico Madrid)