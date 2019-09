Godin: «Per vincere in Champions hai bisogno di una squadra»

Diego Godin parla in vista della sfida di Champions con il Barcellona: le parole del difensore dell’Inter

Ai microfoni di Uefa.com, Diego Godin è intervenuto in vista di Barcellona Inter. Le parole del difensore uruguaiano.

DIFESA – «I miei idoli? Diego Lugano. È stato un riferimento per me e poi l’ho avuto come compagno in Nazionale. Mi è piaciuto molto anche Puyol, nel suo miglior momento al Barcellona. Ho ammirato la sua competitività e la sua forza per competere in tutte le partite allo stesso modo. Ho ammirato quella nobiltà in difesa, che è qualcosa che lo ha fatto rimanere in campo per così tanti anni e diventare uno dei migliori difensori della storia».

AMORE PER LA DIFESA – «È qualcosa di appreso, perché dai cinque ai 16 anni ho giocato dalla posizione di centrocampista in avanti e la difesa è qualcosa che avevo sicuramente perché è qualcosa che sento e vivo, ma che si è sviluppata in un modo particolare. Ed è così che ho imparato, ottenendo il meglio da me stesso per difendere».

DIFESA – «È un parallelismo con la vita. La responsabilità e la capacità di aiutare i miei compagni di squadra, l’altro, fa parte di come mi sento fuori dal campo. Cerco sempre di entrare in empatia con gli altri, con i miei compagni di squadra e con le persone. Sta in questo il significato di ciò che mi piace di più».

CHAMPIONS LEAGUE – «Sia in Champions League che in qualsiasi competizione, quello che ho imparato è che per ottenere cose importanti hai bisogno di una squadra, nel senso intrinseco della parola: che tutti i giocatori siano impegnati su ogni pallone per realizzare in campo i compiti che ognuno ha, ovvero quello di difendere il gruppo. Se gli undici giocatori sono impegnati in questo si raggiungono gli obiettivi».