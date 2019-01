Diego Godin non ha ancora l’intesa per il rinnovo. L’Inter è vicina all’intesa con il difensore centrale dell’Atletico

Diego Godin rimane in cima ai pensieri dell’Inter. Il difensore uruguaiano potrebbe essere il grande colpo dei nerazzurri, il primo colpo dell’era Marotta. L’Inter ha un accordo con il giocatore per un contratto di due anni con opzione per il terzo ma non ha ancora le firme del giocatore e per questo l’Atletico Madrid mantiene vive le speranze di rinnovo. Il difensore uruguaiano è in scadenza e i tifosi hanno organizzato un sit-in con la speranza di convincerlo a rimanere. La questione è definita: l’Atletico ha una politica chiara sui contratti degli over 30, offre un anno più uno opzionale.

Questa politica è già stata applicata con Fernan­do Torres e Gabi e sta creando problemi anche al rapporto con Filipe Luis. Godin chiede un ac­cordo biennale. Da qui lo stallo nella trattativa e l’interessa­mento di vari club per il capita­no colchonero, con l’Inter in chiara pole position. Il difensore non ha preso una decisione definitiva e ha dato la priorità all’Atletico ma difficilmente il club cambierà posizione. Lo stesso Simeone farebbe carte false per tenersi il centrale, ha ribadito più volte l’importanza dell’uruguaiano ma non ha in­tenzione di forzare la mano alla società.