Godin nerazzurro: ecco il primo allenamento dell’uruguaiano con l’Inter – FOTO

Diego Godin ha svolto il primo allenamento con i compagni agli ordini di Conte a Nanchino: il muro ora è completo

Volto nuovo a Nanchino. Diego Godin, infatti, ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. Insieme a De Vrij e Skriniar formerà un trio di grande affidabilità ed esperienza, il punto di forza della squadra di Antonio Conte in una fase di mercato ancora interlocutoria per quanto concerne gli altri reparti, in particolar modo l’attacco.

Difficile immaginare l’ex capitano dell’Atletico Madrid in campo da titolare già contro la Juve nella sfida di mercoledì a Nanchino.