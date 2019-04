Nel secondo tempo di Roma-Fiorentina, Gerson trova la rete del 2-1, ma ci sarebbe una deviazione di Juan Jesus: gol o autogol? La decisione della Lega – VIDEO

Al 51′ del match tra Roma e Fiorentina, i viola sono ripassati in vantaggio con un gol di Gerson! Il pallone crambola fuori area sui piedi di Gerson che senza pensarci tanto spara un siluro all’angolino basso di sinistra. Pallone fuori dalla portata di Antonio Mirante!

Tuttavia ci sarebbe stata la decisione decisiva di Juan Jesus. Si tratta di gol o autogol? La decisione della Lega Serie A è per Gerson e non per autogol Juan Jesus. Restano però i dubbi.