Gol Kean o autogol Srna: il raddoppio della Juve porta la firma dell’attaccante bianconera con una leggera deviazione del croato

Moise Kean non si ferma più. Il giovane attaccante bianconero ha segnato il quarto gol in campionato su cross rasoterra di De Sciglio. Sembrerebbe, tuttavia, che il tiro di Kean subisca una leggerissima deviazione da parte di Srna in scivolata, nel tentativo di chiudere il classe 2000 bianconero.

Deviazione comunque ininfluente, infatti il gol è stato regolarmente assegnato a Moise Kean.