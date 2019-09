Goldaniga Genoa, ufficiale l’arrivo in rossoblu del difensore del Sassuolo: Andreazzoli sistema così la difesa

Edoardo Goldaniga è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore ex Sassuolo si trasferisce in Liguria dopo aver militato con il club neroverde, col Frosinone e con il Palermo.

Il contratto è stato depositato in Lega: il difensore arriva al Genoa in prestito oneroso, per circa un milione di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 3,5 milioni di euro. Difesa sistemata per mister Andreazzoli.