Juve, accordo con Golovin: i dettagli

La Juventus è vicina all’acquisto di Aleksandr Golovin? Il giocatore ha già detto sì ai bianconeri, ora si può chiudere

La Juventus vuole Aleksandr Golovin. Il centrocampista classe ’96 del CSKA Mosca è un obiettivo concreto dei bianconeri che lavorano per trovare un’intesa nel giro di 48 ore. I bianconeri seguono il talento russo da diverso tempo e avrebbero già in mano l’accordo con il calciatore. Secondo Il Corriere dello Sport, la Juve avrebbe raggiunto l’intesa già da 6 mesi e avrebbe battuto la concorrenza di Chelsea, Arsenal e Monaco. La Juve, forte della volontà del giocatore, lavora per chiudere l’accordo definitivo con i russi.

La Juve vuole provare a chiudere prima dell’inizio del Mondiale ma non sarà semplice. Il CSKA chiede 25 milioni di euro, la Vecchia Signora vuole uno sconto. Oggi o domani nuovo contatto tra bianconeri e russi: si proverà a chiudere intorno ai 20 milioni, potrebbero essere inseriti dei bonus. La speranza della società juventina è che il russo possa avere un percorso differente e più glorioso di quello compiuto da Zavarov e Alejnikov a fine anni Ottanta. Per un Golovin in entrata, ci sono uno Sturaro e un Mandragora in uscita: entrambi piacciono al Genoa e si può chiudere a breve con i rossoblù.