Gosens polemizza: «Cuadrado, era secondo giallo e niente gol per loro»

Robin Gosens ha polemizzato a fine partita sulla condotta arbitrale di Rocchi e sul gol del vantaggio della Juve

A fine partita Robin Gosens ha parlato dell’arbitraggio di Rocchi, che secondo lui non è stato esente da errori.

JUVE – «Alla fine conta il risultato, meritavamo di più. Loro però hanno fatto di più per vincere. Abbiamo cercato il secondo gol per chiudere, poi abbiamo preso tre reti e fa arrabbiare. Contro la Juve può succedere sempre qualcosa del genere, era il primo tiro in porta, c’è sfiga».

CUADRADO – «Il mani di Cuadrado? Sì, mi sembrava ci fosse fallo di mano e anche secondo giallo. Invece… Tanta sfiga, siamo qui a parlare della sconfitta. Noi siamo andati più forti di loro nel primo tempo, c’è rabbia per non aver fatto risultato ma c’è fiducia in vista di martedì vista la grande gara»