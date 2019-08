Gravina: «I Playoff in A una mano santa: è l’ora del cambiamento»

Le parole del presidente della Federazione, Gabriele Gravina, sul calcio italiano, le plusvalenze e tanto altro

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del calcio italiano tra problemi, soluzioni e non solo. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: «I playoff in Serie A? Era una provocazione, ma non solo. Sono convinto che una Final Four possa ribaltare gerarchie consolidate e accendere l’entusiasmo. Nicchi? C’è la regola dei due mandati, qui siamo a tre. Nel volontariato il limite di due man- dati è sacrosanto. È un tempo giusto per compiere un ciclo, formare la nuova classe dirigente e dare attraverso la successione nuova linfa».

Prosegue Gravina: «Plusvalenze? Le plusvalenze sono un’anomalia ma nessuno ha la soluzione in tasca per mettervi un argine. I tribunali ordinari dicono che è insindacabile il valore soggettivo che due soggetti danno all’oggetto del loro scambio. Ciononostante io credo che abbiamo il dovere di segnalarle alla procura federale e al collegio dei revisori. Abbiamo un debito che sfiora i 4 miliardi e che ogni anno cresce di trecento milioni, nonostante costanti finanziamenti e coperture da parte dei proprietari dei club».