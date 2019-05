Gabriele Gravina: «Lega Serie B incompetente sui playout», così il presidente FIGC sulla decisione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo del Consiglio di Serie B ha deciso di non far disputare i playout in seguito alla retrocessione del Palermo. Gabriele Gravina, a margine del forum del Corriere dello Sport, ha parlato in modo chiaro

La sentenza del presidente della FIGC: «E’ nelle prerogative della Lega di B dare seguito alla sentenza sulla retrocessione del Palermo, che è esecutiva e proseguire con i playoff. Una riflessione più approfondita dobbiamo farla sui playout, perché mi sembra che il Consiglio direttivo della Serie B non abbia competenza in materia. Per cui sarà questo motivo di approfondimento al prossimo consiglio federale in programma giovedì».