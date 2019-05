Gravina: «Nessun’intesa Lega B-Figc. Chiediamo l’aiuto del Coni»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha commentato quanto detto nel corso del Consiglio Federale sul caos in Serie B

Non c’è stata nessuna intesa tra la Lega Serie B e la Figc per quanto riguarda la gestione di Playoff e Playout nella stagione appena terminata. La Serie B ripiomba così nel caos di inizio stagione. Ad annunciare la mancata intesa è Gabriele Gravina, Presidente della Figc. Ecco le sue parole: «Non siamo riusciti a trovare un’intesa. La Lega B ritiene che ci siano tre retrocesse: Foggia, Padova e Carpi. A queste si aggiunge il Palermo. Noi pensiamo invece ci debba essere uno scorrimento della classifica, con play out tra Salernitana e Foggia. Rimettiamo la decisione nelle mani del Collegio di Garanzia, successivamente valuteremo la risposta dei giudici e prenderemo atto. C’è un articolo che parla chiaro e ci permette di avvalerci di un terzo grado di giudizio».

«SuperChampions? Siamo contrari alla costituzione di una SuperChampions per due aspetti inderogabili: territorialità e valore della competizione sportiva. I campionati devono sempre giocarsi nei fine settimana e si accede attraverso le singole competizioni nazionali. Non sacrifichiamo il valore del nostro calcio nazionale a discapito di interessi legati a singoli soggetti».