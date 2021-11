Gravina: «Rinvio giornata di A in vista dei play off? Possibilità ridottissime»

Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Sportitalia a margine della cerimonia del Golden Foot: le sue dichiarazioni

Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Sportitalia a margine della cerimonia del Golden Foot. Le sue parole.

SERIE A – «Il problema è tecnico perché le giornate non ci sono. Dobbiamo capire come articolare alcune opportunità, la Lega si sta ponendo questo problema perché hanno voglia di darci il massimo supporto. Speriamo insieme di trovare in primis il 31 di gennaio la possibilità di far vedere i ragazzi, altrimenti si rivedrebbero dopo 5 mesi; poi la speranza che ci possa esser ei l tinvio della giornata per consentire al tecnico e ai ragazzi di vivere insieme la preparazione di un evento molto impegnativo. Questa situazione non è esclusa ma al momento ci sono possibilità ridotte al lumicino».