Griezmann al Barcellona? Il giocatore: «Presto vi dirò la squadra»

Griezmann comunicherà nei prossimi giorni il suo nuovo club dopo l’addio all’Atletico Madrid. Barcellona opzione favorita

Dove giocherà Griezmann la prossima stagione? Il Barcellona resta la destinazione favorita. Nei prossimi giorni il giocatore rivelerà il nome del club in cui proseguirà la sua brillante carriera.

Ecco le parole a Telefoot:«Io so dove voglio andare, e so che sacrifici devo fare per poterci arrivare. Devo chiedere a tutti di avere un po’ di pazienza, presto potrò dirvi quale sarà la mia prossima squadra, e lo farò con piacere».