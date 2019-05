Griezmann Atletico, l’addio scatena i colchoneros sul mercato: nel mirino uno tra Dybala e Icardi – VIDEO

Griezmann e l’Atletico Madrid, dopo cinque anni sulla cresta dell’onda, hanno già sancito l’addio a fine stagione. Un primo, grosso, tassello di quel puzzle che è il calciomercato internazionale che si sposta. E crea un effetto domino. Si parte dalla destinazione dell’attaccante francese: favorito il Barcellona, che metterebbe in scena un’operazione da circa 200 milioni tra clausola ed ingaggio. Ma anche il Psg potrebbe inserirsi.

Dall’altra parte, invece, solletica l’interrogativo su chi sostituirà Griezmann nelle fila dei colchoneros. Una domanda che potrebbe anche trovare risposta in Italia. Perché è noto da tempo che Simeone sia un grande ammiratore di Dybala, con cui si era già anche incontrato – in tempi non sospetti – a Madrid. E perché Icardi è uno dei pezzi pregiati messi all’asta sul mercato mondiale. Due piste che l’Atletico è disposto a sondare.