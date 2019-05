Griezmann vicino al Barcellona, l’Atletico Madrid vuole fare causa ai rivali

Griezmann Barcellona, siamo ai dettagli. L’Atletico Madrid però accusa i blaugrana e pensa alle vie legali. Ecco perché

Griezmann è vicinissimo al Barcellona. In Spagna si parla addirittura di accordo firmato ufficiosamente già a marzo. L’Atletico Madrid è obbligato a salutare il campione, ma è pronto a intraprendere le vie legali.

Come riporta AS, ci potrebbero essere gli estremi per denunciare il Barcellona se davvero avesse contattato Griezmann in un momento chiave della stagione a insaputa dei Colchoneros.