Griezmann Barcellona, è ufficiale! L’annuncio social dei blaugrana – VIDEO

Griezmann Barcellona, adesso è anche ufficiale. Risolti i contenziosi tra i due club, con i blaugrana che hanno regolarmente pagato la clausola di 120 milioni che pendeva sul giocatore.

L’annuncio arriva direttamente tramite un piccolo video su Twitter pubblicato dai catalani, che accompagnano alle immagini la brevissima didascalia “C’est Magnifique“, col chiaro riferimento al calciatore francese. Si pone fine a una delle vicende di mercato più calde di quest’estate.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019