Griezmann Barcellona: presentazione tutelata e nessun tifoso. I dettagli

Si avvicina il Griezmann Day a Barcellona: i tifosi potrebbero non accogliere “Le Petit Diable”, in arrivo dal’Atletico Madrid. Ecco perché

Festa a Barcellona per la presentazione di Griezmann… o forse no? Per cause di forza maggiore, potrebbe non esserci nessun tifoso ad assistere all’arrivo del francese.

Come sottolinea Marca, il Camp Nou è inaccessibile per lavori in corso riguardanti il manto erboso. Esclusa anche l’opzione Mini Estadi, occupata dal Cirq du Soleil per la Messi Challenge. I tifosi del Barcellona dovrebbero attendere Griezmann fino al trofeo Gamper (4 agosto).