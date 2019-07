Griezmann al Barcellona: ecco le tappe della storia – VIDEO

Non è ancora finita la storia di Antoine Griezmann al Barcellona: ecco le tappe principali dell’affare dell’estate – VIDEO

Il Barcellona ha ufficializzato l’acquisto di Griezmann ma l’Atletico Madrid ha diramato un comunicato, sul sito ufficiale del club, che potrebbe far scoppiare un clamoroso caso in Spagna. Ennesimo capitolo di una saga che non sa trovare una fine.

Antoine Griezmann al Barcellona. Tutto fatto? Sì, anzi no. Il trasferimento dell’estate non è ancora finito e la nota ufficiale dei Colchoneros aggiunge un altro episodio a questa appassionante serie.