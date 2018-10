Antoine Griezmann parla del sogno Pallone d’Oro e dei Mondiali vinti in Russia con la Francia. E su Mbappé…

Campione del Mondo con la Francia in Russia, Antoine Griezmann è tra i candidati per la vittoria del Pallone d’Oro. Di questo e altro, l’attaccante dell’Atletico Madrid ha parlato in un una rivista rilasciata a France Football: «Vincere i Mondiali è stato incredibile, un’esperienza impossibile da descrivere. In quei momenti non sapevo dove andare festeggiare: se con la mia famiglia, i miei compagni o i tifosi…erano tutti pazzi di gioia per la vittoria della Coppa del Mondo».

Griezmann ha poi proseguito: «»Il Pallone d’Oro? Vincerlo per me sarebbe un sogno. Siamo stati Campioni del Mondo con la Francia, facciamo parte della miglior squadra al mondo e qui deve esserci il miglior giocatore al mondo. Penso che il premio infatti debba andare a un francee. Mbappé? Guardandolo rivedo il Cristiano Ronaldo di Manchester. Se Kylian farà ciò che ha fatto Cristiano a Madrid penserà a vincere e potrà fare anche 50 gol».