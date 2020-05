Grifo: «Lazio? Via dalla Germania per una big»

L’attaccante del Friburgo Vincenzo Grifo ha parlato delle voci di mercato in vista della prossima stagione: c’è la Lazio

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva le voci che lo vorrebbero in Serie A nel corso della prossima stagione.

«Se verrò a giocare in Italia? Questa cosa me la chiedono tutti, io sono nato in Germania, sto bene a Friburgo e sento tanta fiducia, ma mi sento al 100% italiano. Non si sa mai, se arriverà l’offerta di una grande squadra dovrò riflettere. Se so che Tare è molto attento al mercato tedesco? Vedo che avete letto».