Non è un periodo positivo per Kevin Grosskreutz: il giocatore dello Stoccarda è finito in ospedale dopo una rissa

Grosskreutz, dopo la rissa arriva il ritiro – 3 Marzo, ore 23.45

Dopo la rissa che lo ha visto protagonista, Grosskreutz, calciatore dello Stoccarda, ha annunciato il ritiro. Il centrocampista, campione del mondo con la Germania nel 2014, è stato di fatto licenziato dal club tedesco, anche se ufficialmente si tratta di rescissione consensuale. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Ho sbagliato e mi dispiace. Ora ne accetto le conseguenze. Mi dispiace solo che il mio tempo allo Stoccarda sia già terminato. Ringrazio tutti, soprattutto i tifosi che mi hanno incoraggiato anche in questi ultimi giorni. Ora mi ritiro dal calcio professionistico, poi vedremo…»

Grosskreutz, periodo non positivo: finisce in ospedale per una rissa

Ce lo ricordiamo per le sue discese con la maglia giallonera del Borussia Dortmund; ha persino alzato la Coppa del Mondo in Brasile, dove il ct della Germania se l’era portato senza praticamente farlo giocare. A quasi tre anni di distanza, la carriera di Kevin Grosskreutz è cambiata parecchio: dopo l’addio di Klopp al Borussia Dortmund, l’ex nazionale tedesco non ha trovato più spazio sotto la guida di Thomas Tuchel e si è quindi trasferito prima al Galatasaray, poi allo Stoccarda, appena retrocesso in seconda divisione. Tuttavia, l’ex BVB è finito al centro dell’attenzione per quanto accaduto fuori dal campo.

IL FATTACCIO – Non nuovo a episodi di questo tipo – due anni fa lanciò un kebab a un tifoso del Borussia che lo stava contestando – Grosskreutz però stavolta si è ritrovato in una situazione ben più accesa, dove il goliardico si è trasformato in cronaca. Mentre era fuori con alcuni amici, Grosskreutz ha avuto qualcosa da ridire con altre persone incontrate per strada: l’esterno dello Stoccarda ha avuto la peggio, riportando addirittura una lacerazione alla testa, che l’ha costretto in ospedale. Sulla dinamica, c’è ancora qualcosa da chiarire (secondo quanto riportato dalla ESPN, la polizia avrebbe arrestato quattro sospettati); nel frattempo, il club si è limitato a riferire che Grosskreutz potrà lasciare l’ospedale probabilmente nella giornata di oggi.