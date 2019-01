Guai per Arturo Vidal: sequestrati quattro immobili a Moncalieri

L’ex centrocampista della Juventus Vidal si è visto sequestrare ben quattro immobili dal Tribunale di Torino per via di un debito di 18.489 euro

Brutte notizie per Arturo Vidal. Il centrocampista attualmente al Barcellona ha subito un pignoramento di quattro immobili a Torino. Come riporta “Marca”, con la foto del documento ufficiale, gli edifici in zona Moncalieri sono stati sequestrati per via di un debito di ben 18.489 euro con il Tribunale del capoluogo piemontese. L’ammontare iniziale del debito sarebbe stato di circa 17 mila euro, a cui si sono aggiunte le spese processuali. Poco prima della fine del 2018, un avviso evidentemente ignorato, era stato inviato al giocatore per tentare una soluzione meno estrema. Ma non c’è stato nulla da fare e Vidal è stato costretto a dire addio alle sue proprietà.