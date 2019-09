Guardiola: «Rispettiamo fino in fondo gli avversari»

Il tecnico del Manchester City commenta la vittoria della squadra per 8-0 contro il Watford

Parlare di vittoria sarebbe riduttivo visto il match. Il Manchester City di Guardiola ieri ha letteralmente annichilito il Watford battendolo per 8-0. Al termine della gara il tecnico è intervenuto nella consueta conferenza stampa.

«Il modo migliore per umiliare i giocatori è scendere in campo nel secondo tempo e fare cose stupide, giocare da soli e fare le moine. Sarebbe il modo peggiore di farlo. Questo non è successo, noi abbiamo un grande rispetto per gli avversari. Per questo abbiamo continuato a giocare come sappiamo fare. Noi giochiamo per gli spettatori che vengono a vedere la partita. Non avrei accettato se la mia squadra fosse scesa in campi come per dire “Loro sono il Watford è inutile sforzarci tanto stiamo vincendo 5-0”».