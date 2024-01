Guardiola: «lnter meravigliosa, solo io so quanto è stata dura»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in occasione del premio Fifa come miglior allenatore

Pep Guardiola ha ricevuto il premio Fifa come miglior allenatore dell’anno per quanto fatto con il Manchester City. L’allenatore, nel suo discorso, ha dedicato un pensiero ai concorrenti Inzaghi e Spalletti.

PAROLE – «Grazie ai miei avversari…Luciano hai fatto un’incredibile stagione con il Napoli, vincendo lo Scudetto dopo tanti anni. Simone, soltanto io so quanto è stato duro giocare contro tua Inter in finale, squadra meravigliosa. Voglio condividere questo premio naturalmente con Soriano che ha strutturato questa idea del City Football Group, con la proprietà, il mio staff, i nostri calciatori, tutti quelli che hanno costruito questo grande e incredibile viaggio, senza eccezioni per nessuno. La cosa incredibile è stata vivere con loro questa esperienza, non vincere o perdere. Sono contento che mio papà di 92 anni sia qui, poi volevo menzionare i miei bambini, mia moglie… Godetevi la serata, non potrei vivere senza di loro».