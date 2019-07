Guardiola: «Verdetto crudele, ma dobbiamo accettarlo»

«In Champions se fai errori ti puniscono», così Guardiola commenta l’eliminazione del suo City nonostante la vittoria sul Tottenham

Vince ma non basta, il 4-3 a favore del City premia il Tottenham e Guardiola intervenuto nel post partita ha commentato l’eliminazione dei suoi: «Abbiamo creato molto ma gli errori in questa competizione ti puniscono subito. Eravamo vicinissimi al passaggio del turno, e’ crudele ma dobbiamo accettarlo. E’ stata una bella partita di entrambe le squadre, eravamo 3-2 dopo 20 minuti e nel secondo tempo abbiamo fatto tutto il possibile per conquistare la semifinale».