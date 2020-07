Guardiola: «Il Real? Preferivo affrontarlo a Manchester» – VIDEO

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City sulla sfida di ritorno in Champions contro la squadra di Zidane

Pep Guardiola pensa già alla sfida di Champions League contro il Real Madrid, queste le sue parole.

«Questo è un club fantastico e abbiamo imparato ad accettare la sconfitta come qualcosa che fa parte del calcio. In Champions League ii dettagli fanno la differenza, non scorderò mai alcune cose che sono successe. Non vediamo l’ora di affrontare il Real, loro sono i padroni della competizione e avremmo voluti affrontarli a Manchester».