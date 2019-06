«Date la mia panchina a Guardiola»: l’ultima provocazione prima dell’addio. La battuta del ct in conferenza stampa

«Visti i principi di gioco che ho Pep Guardiola non sarebbe male (ride, ndr). Non saprei, deve conoscere i nostri giovani e sapere il lavoro che abbiamo fatto in questi anni».

Con questa battuta Gigi Di Biagio, ct dimissionario dell’Italia Under 21, si è pronunciato sul futuro della guida tecnica della selezione azzurra. Al di là degli scherzi, il casting per il post Di Biagio è già iniziato in federazione.