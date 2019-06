Guardiola Juve, Barzagli: «Sognare è possibile… visto con Ronaldo?»

Barzagli ci crede: Guardiola resta un obiettivo della Juve per la panchina. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore

Guardiola e la Juve: i tifosi sperano che i destini del tecnico e del club bianconero si incrocino.

Anche Andrea Barzagli, interrogato dalla Gazzetta.it, non esclude l’arrivo del catalano:«Non so quale sia la situazione dentro la Juventus, ma ogni tanto è bello sognare e in Italia ci piace farlo. Visto cosa è successo con Ronaldo, sognare è possibile. Aspettiamo di vedere chi annuncerà la società».