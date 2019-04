Massimiliano Allegri verso la conferma sulla panchina della Juventus, ma c’è spazio ancora per i sogni: Didier Deschamps e Pep Guardiola sono le due alternative principali

I prossimi giorni saranno risolutivi in casa Juventus riguardo alla riconferma di Massimiliano Allegri: per l’allenatore è previsto un vertice con Andrea Agnelli nel quale, con ogni probabilità, verrà pianificato il prossimo futuro (mercato compreso) e in cui non è escluso si parli pure del rinnovo di contratto in scadenza al termine della prossima stagione. Sono decisamente poche, quasi nulle, le chance che insomma l’allenatore livornese riceva il ben servito dai bianconeri, anche se – riporta stamane Tuttosport – non mancherebbero eventualmente le alternative, come del resto già ventilato nei giorni scorsi.

Più che piste concrete, al di fuori di quella che porta ad un possibile ritorno di Antonio Conte (comunque molto vicino alla Roma), si tratterebbe di sogni. Nella lista dei nomi papabili per la panchina della Juventus di Fabio Paratici e Pavel Nedved ci sarebbero infatti ancora Didier Deschamps e Pep Guardiola. L’attuale commissario tecnico della Francia campione del mondo (già ex allenatore juventino nella stagione 2006/2007 in Serie B) è legato fino al 2020 alla federazione transalpina e liberarlo prima sarebbe comunque molto difficile. Discorso simile per lo spagnolo, forse il più grande sogno di Agnelli ad oggi, blindato dal Manchester City con un ingaggio da quasi 20 milioni di euro netti l’anno. L’operazione per potarlo a Torino sarebbe eventualmente molto onerosa, anche se forse non del tutto impossibile.