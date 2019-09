Guardiola Juventus, l’allenatore e la dirigenza bianconera si sono incontrati a marzo. No secco dello spagnolo, ma porte aperte per il futuro

Pepe Guardiola e la Juventus si sono incontrati. Secondo la ricostruzione di The Athletic, lo spagnolo avrebbe avuto un meeting con la dirigenza bianconera a marzo prima della gara contro l’Atletico Madrid.

L’allenatore, di tutta risposta, ha immediatamente declinato l’offerta della Vecchia Signora. Tuttavia l’ha fatto non chiudendo la porta per il futuro, rimarcando il suo desiderio di poter allenare in Italia nelle prossime stagioni.